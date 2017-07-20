Trabzonspor’da Slovakya kampı başladı

Trabzonspor kinci etap çalışmaları için gittiği Slovakya'da, Samorin kasabasında akşam ilk idmanını yaptı. 16 Temmuz'da Macaristan kampını noktalayan ve ardından 2 gün izne çıkan bordo mavililer, bugün Slovakya'nın Samorin kasabasında 2'nci etap kamp çalışmaları için bir araya geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal nezaretinde basına kapalı olarak yapılan ilk antrenmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.