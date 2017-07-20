Trabzonspor’da Slovakya kampı başladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un, Slovakya kampı başladı.
Trabzonspor kinci etap çalışmaları için gittiği Slovakya'da, Samorin kasabasında akşam ilk idmanını yaptı. 16 Temmuz'da Macaristan kampını noktalayan ve ardından 2 gün izne çıkan bordo mavililer, bugün Slovakya'nın Samorin kasabasında 2'nci etap kamp çalışmaları için bir araya geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal nezaretinde basına kapalı olarak yapılan ilk antrenmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:29
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FBalpert Sağ bekte Şener, Dirar oynabilecek adamlar var tamam ihtiyacımızda var ama 10 numarada oynayacak adam bile yok, bide forvet malum.
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