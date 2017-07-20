Trabzonspor sessiz bekleyişte
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kasabasında sürdüren Trabzonspor, transferde kısa süreliğine bekleyişe geçti. Oldukça titiz bir transfer dönemi geçiren bordo-mavililerin bir kaç gün içerisinde ciddi hamleler yapması bekleniyor.
Özellikle yönetimden yapılacak olan transferlerin kamp dönemine kadar yetiştirilmesini isteyen Yanal'ın, stoper, orta saha ve forvet hattı üzerinde durduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar Jurac Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'ya transfer eden Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Serdar Taşcı isimlerinden de haber bekliyor. İki oyuncuyla anlaşmaya varan Karadeniz ekibinin, futbolcuların kulüpleriyle sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle pazarlıklarda büyük bir sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncuların sürekli medyada yer alması nedeniyle bordo-mavililer, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. Oldukça titiz bir transfer dönemi geçiren ve oyuncu almak için transfer yapmamaya özen gösteren Karadeniz ekibinin bir kaç gün içinde ciddi hamleler yapması bekleniyor. Transferde fazla açılmayı düşünmeyen bordo-mavili kulüp, yapılacak hazırlık maçlarının ardından ellerindeki oyuncuların durumlarına göre yeni bir değerlendirme yaparak transfere son şeklini verecek.
Trabzonspor, 1 milyon takipçiye ulaştı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın göreve gelmesinin ardından sosyal medyayı etkili kullanmaya özen gösteren Trabzonspor'un, resmi twitter hesabı 1 milyon takipçiyi geçti. Önceki aylarda sosyal medya hesabının 1 milyon takipçiye ulaşması için kampanya başlatılmasının ardından birkaç ay içerisinde bu takipçi sayısına ulaşıldı. Trabzonspor resmi twitter hesabının 1 milyon 538 takipçisi bulunuyor.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
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Aynı nakarat!
Toplam 28
Yorum
emekli ol volkan VOLKAN DEMİRELİN YEDİĞİ GOLÜ GÖRMEDİN Mİ ÇOK ŞAPŞALCAYDI..
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 12
Yorum
ZANNEDİYORLAR, HALBUKİ ŞAMPİYON YAPILDILAR ÜST AK SAKIN HA SAKIN BU BESLEMELERE GELEYİM DEME EMRE MOR. GELECEĞİN TEK TAKIM SENİN DE TUTTUĞUN ASLAN GS OLMALIDIR. BU BESLEMELER ŞAMPİYON OLDUĞU
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Bony tamam
Toplam 14
Yorum
O KADAR DİYİM EMENİKEYİ MUMLA ARATIR.
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