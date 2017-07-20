Trabzonspor Basketbol'dan 6 transfer
Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, 6 basketbolcu ile anlaştıklarını duyurdu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:25
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Aynı nakarat!
Toplam 28
Yorum
emekli ol volkan VOLKAN DEMİRELİN YEDİĞİ GOLÜ GÖRMEDİN Mİ ÇOK ŞAPŞALCAYDI..
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 12
Yorum
ZANNEDİYORLAR, HALBUKİ ŞAMPİYON YAPILDILAR ÜST AK SAKIN HA SAKIN BU BESLEMELERE GELEYİM DEME EMRE MOR. GELECEĞİN TEK TAKIM SENİN DE TUTTUĞUN ASLAN GS OLMALIDIR. BU BESLEMELER ŞAMPİYON OLDUĞU
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Bony tamam
Toplam 14
Yorum
O KADAR DİYİM EMENİKEYİ MUMLA ARATIR.
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