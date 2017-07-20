Trabzonspor Basketbol'dan 6 transfer

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, 6 basketbolcu ile anlaştıklarını duyurdu.

Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi öncesi transferlerine hız verdiğini belirten Beşli, "Yapılan görüşmeler neticesinde 6 önemli oyuncu transferini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu transferler; geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Belediyespor takımında oynayan ABD vatandaşı 28 yaşındaki şutör Guard Osiris Eldrigde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen ve NCAA'de Final Four oynayan tek Türk oyuncu özelliği bulunan 27 yaşındaki pivot Deniz Kılıçlı, Darüşşafaka alt yapısında yetiştikten sonra Beşiktaş Basketbol Kulübü'nde kendinden söz ettiren ve geçtiğimiz sezon Türk Telekomda forma giyen 27 yaşındaki uzun forvet Gökhan Şirin ile geçtiğimiz sezon Muratbey Uşakspor'da forma giyen oyun kurucu Litvanyalı oyuncu 28 yaşındaki Sarunas Vasiliauskas. Geçtiğimiz sezon yine kadromuzda bulunan Finlandiya Milli takım oyuncusu uzun forvet 22 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı ile de 1 yıl daha sözleşmeyi uzattık. Bir diğer transferimiz ise Kanada Milli Takım oyuncusu olan 2017 Yaz Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı göz kamaştıran oyun kurucu Brady Heslip ile sözleşme imzaladık. Bu oyuncularımız bordo-mavili camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı