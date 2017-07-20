Trabzon'da yoğun takvim

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da başlayan ve burada MTK Budapeşte ile ilk hazırlık maçını oynayan Trabzonspor'un 19 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'da sona erecek olan Slovakya kampında hazırlık maçlarına ağırlık vereceği belirtildi. Kamp süresince 5 hazırlık maçı yapmayı planlayan bordo mavililerin bunların ikisini üst üste oynayacağı bildirildi.



ÜST ÜSTE 2 GÜN MACARİSTAN EKİPLERİYLE MAÇ

Slovakya'da ilk hazırlık maçını yarın Türkiye saati ile 18.30'da Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Dorigi FC ile oynayacak olan bordo mavililer, 22 Temmuz'da ise 18.30'da yine Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Eto Gyor ile karşılaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal, hazırlık maçlarında sakatlığı bulunmayan tüm futbolculara görev vererek performanslarını görmek istiyor.



TAKTİK İDMAN YAPILDI

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kasabasında sürdüren Trabzonspor, sabah saatlerinde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda Batuhan yer almadı, Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo mavililer bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



SLOVAK FUTBOLCULARI AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Yeni sezon öncesi 2'nci etap kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Slovakyalı futbolcularını aileleri de yalnız bırakmadı. Bugün gerçekleştirilen sabah atrenmanı öncesi Druica ve Bero'nun aileleri takımın kamp yaptığı otele gelerek hasret giderdi.



BAŞKAN USTA'DAN KOMBİNE VE FORMA SİTEMİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, taraftarlara forma ve kombine siteminde bulundu. Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı, cesaretlendirelim. Hayde…" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kulübe ait twitter hesabından da yapılan paylaşımda, "Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak! Bakış açını değiştirirsen her şey değişir. Eve geç kalma" denildi.



SOSYAL MEDYA HESABI 1 MİLYONA ULAŞTI

Özellikle Başkan Muharrem Usta yönetimi döneminde sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya önem veren ve bu noktada fotoğraf ve video paylaşımlarıyla taraftarlara hitap eden Trabzonspor'un resmi twitter hesabı 1 milyona ulaştı. Özellikle sponsorluk görüşmelerinde sosyal medya gücüne dikkat çeken yönetimin, 1 milyon takipçi sayısına ulaşılması nedeniyle mutlu olduğu belirtildi.