Taraftarlardan forma kampanyası

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermenin hesapları içinde olan Trabzonspor, taraftarından büyük destek bekliyor.

Bordo-mavili taraftarlar kampanyalar düzenleyerek forma satın almaya ve kulübe destek olmaya başladı. İş adamı Barış Keleş de bu kervana katıldı. Bütün mağazalarını bordo-maviye boyayan Keleş, kulübe destek amaçlı tüm personeline yeni sezon parçalı forma alarak destek oldu. Keleş, "Herkes bu sezon kulübe yardımcı olmalı. Elini taşın altına koymalı" ifadesini kullandı.