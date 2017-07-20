 Taraftarlardan forma kampanyası – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Taraftarlardan forma kampanyası

    Taraftarlardan forma kampanyası

    Bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermenin hesapları içinde olan , taraftarından büyük destek bekliyor.

    Bordo-mavili taraftarlar kampanyalar düzenleyerek forma satın almaya ve kulübe destek olmaya başladı. İş adamı Barış Keleş de bu kervana katıldı. Bütün mağazalarını bordo-maviye boyayan Keleş, kulübe destek amaçlı tüm personeline yeni sezon parçalı forma alarak destek oldu. Keleş, "Herkes bu sezon kulübe yardımcı olmalı. Elini taşın altına koymalı" ifadesini kullandı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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