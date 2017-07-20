 Medjani iddiası – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    iddiası

    Medjani iddiası
    Fırtına'nın Cezayirli savunma oyuncusu 'ye Fransa'dan talip çıktı. Fransız basınına göre; savunma hattına tecrübeli bir oyuncu takviye etmek isteyen Toulouse, gündemine Medjani'yi aldı. Trabzonspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Medjani ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirtildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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