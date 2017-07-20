Kombine sayıcı
17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için kombine biletleri satışa çıkaran Trabzonspor'da, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç yerleştirildi.
YÜZDE 25 İNDİRİM
Bordo-mavili yönetim, kombine satışlarında kampanyalar düzenliyor. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Eski kombine sahibi taraftarlarımız kombinelerini % 25 indirimle yeniliyor. Son tarih 24 Temmuz" açıklaması yapıldı. Bu arada yönetim de taraftarın kombine alması için çağrı yapıyor. Satışların artmasını ve tribünlerin dolmasını isteyen bordo-mavililer, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Onlar en önemli gücümüz. Bizi desteklemeleri başarı için önemli" diyorlar.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:52
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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