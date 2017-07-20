 Kombine sayıcı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kombine sayıcı

    Kombine sayıcı

    17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için kombine biletleri satışa çıkaran 'da, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç yerleştirildi.

    Sayaca göre 3 günde 895 kombine satıldı. Kombine fiyatları: "Platinum B Blok 7000 TL, Platinum A-C Blok 6500 TL, VIP Gold 5000 TL, VIP Silver 4000 TL, Kategori 1 (Batı 1) 1500 TL, Kategori 2 (Batı 2) 1200 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 1100 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 900 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 700 TL ve Kategori 6 (Kale Arkaları) 400 TL."

    YÜZDE 25 İNDİRİM
    Bordo-mavili yönetim, kombine satışlarında kampanyalar düzenliyor. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Eski kombine sahibi taraftarlarımız kombinelerini % 25 indirimle yeniliyor. Son tarih 24 Temmuz" açıklaması yapıldı. Bu arada yönetim de taraftarın kombine alması için çağrı yapıyor. Satışların artmasını ve tribünlerin dolmasını isteyen bordo-mavililer, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Onlar en önemli gücümüz. Bizi desteklemeleri başarı için önemli" diyorlar.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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