Geri sayım

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Kulübü Beijing Guoan’a “Trabzonspor’a gitmek istiyorum” diyen Burak için Fırtına 4 milyon euro önerdi, Çin ekibi birkaç gün süre istedi. Spartak da “Beni bırakın” diyen Serdar’ın menajerini görüşmeler için Moskova’ya davet etti.
PARASINI DA BIRAKIYOR
Fırtına ile anlaştıktan sonra gün kulübü Beijing Guoan'a ayrılmak istediğini söylemek için Çin'e giden Burak ile ilgili gelişmelerin ayrıntılarına FOTOMAÇ ulaştı. 32 yaşındaki forvet, kulübü ile masaya oturdu ve "Trabzonspor ile anlaştım, sizden anlayış bekliyorum" dedi. Burak, kulübünden alacaklarından feragat edeceğini de iletti. Bu gelişme sonrası bordomavili yönetim hemen devreye girdi ve Burak için kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Çin ekibi ise bu teklifi düşünmek için birkaç gün süre istedi.
KULÜBÜNE SERT ÇIKTI
Bordo-mavili formayı giymeyi çok isteyen Serdar Taşçı da önceki gün kulübüne, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum" dedi. Oyuncunun bu çıkışı karşısında Spartak Moskova yetkilileri de "Bunu değerlendirelim" diyerek, Serdar'ın menajerini çağırdı. Bu iki isim hakkında kısa zamanda müjde bekleniyor.
BURAK'IN BOŞLUĞU DOLMADI
2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordomavili takım, forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Demir, Muhammet Beşir ve Rodallega gibi oyuncular forvette görev yapan isimler oldu. Söz konusu 14 futbolcu, Burak Yılmaz'ın ardından görev yaptıkları lig maçlarında 78 gole imza atarken, Burak Yılmaz ise tek başına 55 gol atmıştı.
SERVET HARCANDI
Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda 100 milyon TL'yi aşan transfer yaptı ama Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı. Bordo-mavili takımda 2.5 sezon görev yapan golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig maçlarında 55 gole imza attı. Burak, bordo-mavili formayla 2011-2012 sezonunda ise 33 golle zirveye çıktı. Tarihinde 4 gol kralı çıkaran Trabzon-spor'da en skorer kral oldu.
Yunus Emre SEL
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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