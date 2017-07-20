Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Osman Aşkın Bak, görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devraldı. Bakan Osman Aşkın Bak, "Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Yükümüz, sorumluluğumuz ağır" diye konuştu.



Bakanlık merkez binasında düzenlenen törende konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Kılıç ile NATO ve TBMM'de birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Sayın Kılıç'a bakanlığında destek olduk, projeleri paylaştık, güzel görüşmelerimiz oldu. Kendisi çok yakın dostum. Bu süreçte yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Gençlik yıllarından beri Gençlik ve Spor Bakanlığının içinde yer aldığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 16-17 yaşımdan beri spor camiasında, kulüplerde sporcu, yönetici olarak bulundum. Burada 2007 ve 2011 yılları arasında Güreş Federasyonu başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik, başkanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir sporcu olması, sporun içinden gelmesi nedeniyle gerçekten büyük yatırımlar ve atılımlar yapıldı. Bunlar yapılırken Sayın Bakanımız çok büyük çaba sarf etti. Bundan önceki Bakanlarımız da çaba sarf ettiler. Türkiye, AK Parti döneminde çok önemli uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdi. Bunlardan biri Samsun'da devam eden İşitme Engelliler Olimpiyatları. Bunu ülkemize kazandıran başta Sayın Bakanımız olmak üzere, emeği gençlere teşekkür ediyorum, sporculara başarılar diliyorum."



"GENÇLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ; ONLAR GELECEĞİMİZ"

Türk gençlerinin 15 Temmuz'da bu ülkeyi ne kadar sevdiklerini gösterdiklerini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Gençler, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıktı. Gençliğimize güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşıyacaklar. Bizim görevimiz de onlara ağabeylik yapmak, yön çizmek. Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Yükümüz, sorumluluğumuz ağır. İnşallah bunu başaracak bilgiye, yeteneğe sahibiz ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Tek başına bir şey olmaz, biz hep birlikte Türkiye istiyoruz, güçlü Türkiye, gençleriyle büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. İnanıyoruz ki bu gençlik bizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimize taşıyacak. Bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bize olan güvenlerinde dolayı teşekkür ediyorum."

Akif Çağatay Kılıç'ın, Bakanlık görevini başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Kendisini tebrik ediyorum. Artık ailesiyle daha fazla zaman geçirebilir ama bizim ailemizde tam tersi olacak. Daha çok çalışacağız, artık görevler değişti. İnşallah Rabbim bana da bu görevi bir başka AK Partili dava arkadaşıma devretmeyi nasip eder. İnşallah bu gençliği birlikte güzel noktalara taşırız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize öz güveni yüksek insanlar olmayı, diklenmeden dik durmayı öğretti. Rabbim yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.



"RABBİM İNŞALLAH HAYIRLA HATIRLANMAYI NASİP ETSİN"

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yürütmüş olmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Akif Çağatay Kılıç ise şu ifadeleri kullandı:

"Samsun halkının oylarıyla seçilmiş olduğum milletvekilliği görevini ve daha sonra almış olduğum Bakanlık görevini en iyi şekilde yapmış olmanın inancıyla, görevimi, değerli dava arkadaşım, kardeşim, uzun yıllardır tanıdığım, NATO'da, Meclis'te beraber görev yaptığım, çok güzel anılarımızın olduğu değerli dostum AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'a devretmenin mutluluğu ve huzuru içindeyim. Göreve başladığımız zaman bir temennide bulunmuştum; 'Bu görevi bir AK Parti milletvekilinden devralıyorum, Rabbim bana da bir AK Parti milletvekiline devretmeyi nasip etsin.' demiştim. Rabbim duamızı kabul etti. Görev yaptığımız dönemler içinde milletimiz, devletimiz ve görev yaptığımız alanda gençlerimiz için elimizden geleni ardımıza koymadık. Sporcularımız için elimizden geleni yaptık. Rabbim inşallah hayırla hatırlanmayı nasip etsin. Aslolan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. İnşallah bunu başarmışızdır."



"DAVAMIZ BAYRAK YARIŞI MİSALI ARKADAŞIMIZA DEVRETTİK"

Kılıç, "Bu yürüyüşte siyasi davamızın içinde görevler bir bayrak yarışı misali, hedefe ilerleyen bir koşuda bir arkadaşımızdan diğerine devrolur. Biz bugün bu devri yapıyoruz. Görevi, bu işi bilgisi, tecrübesi, dostluğuyla en iyi şekilde götüreceğine inandığım çok değerli bir arkadaşıma devrediyorum. Bugüne kadar benimle birlikte mesai yapmış olan, emeğini ortaya koyan, benimle dimdik yürüyen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Varsa benim hakkım helal ediyorum." şeklinde konuştu.



Desteklerinden dolayı ailesine teşekkür ederken duygulanan Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık görevini yürütürken, memleketimize, milletimize, devletimize hizmet ederken tabii ki evdeki görevlerimizi ihmal ettiğimiz oluyor. Öncelikle tüm aileme, eşime ve çocuklarıma bana gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Onlar çok yoğun bir mesainin içinde bizi az gördüler. İnşallah bundan sonra göreve devam ederken ailemi daha çok görme imkanım olacak fakat şunu söylüyorum; asla ama asla davamızdan, çalışmamızdan en ufak bir şey geri kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım koordinatörlüğünde bu davaya, bu millete, bu aziz vatana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, nerede olursak olalım, hangi görevde olursak olalım hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu görevlerin niçin verildiğini ve ne yapmamız gerektiğini biliriz. Rabbim bizi mahcup etmesin, Rabbim Sayın Bakanımızı mahcup etmesin. Büyük bir görev üstleniyor. Büyük bir sorumluluk aldı, Rabbim yardımcısı olsun. Durmak yok, yola devam."