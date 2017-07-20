 ''Bize gel Sosa'' – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Bize gel ''

    ''Bize gel Sosa''

    Bordo-mavililerin transfer etmek istediği ’ın 10 numarası ile görüşen , “Hedeflerimiz var. Seni aramızda görmek istiyoruz” dedi.

    Karadeniz ekibi, transfer etmek istediği 'ın 10 numarası için Kucka'dan sonra eski takım arkadaşı Olcay'ı devreye soktu. Trabzonspor için ilk olarak yeni transfer Kucka ile görüşen Sosa daha sonra eski takım arkadaşı ile konuştu. Olcay'ın Sosa'ya "Burada kafan rahat olur. Yeni stat ve hedefleri olan büyük bir kulübüz. Seni aramızda görmek istiyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözler karşısında Sosa'nın Trabzonspor'a daha sıcak baktığı ve yıllık ücret sorunun çözüme kavuşması beklendiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maçta 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol kaydedemedi. Tangocu sezonu 3 asist ile tamamladı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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