 Aytaç 6 kilo verdi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Aytaç 6 kilo verdi

    Aytaç 6 kilo verdi
    Trabzonspor'un ilk etap kampında teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmek için çok yoğun şekilde çalışan Aytaç Kara, toplamda 6 kilo verdi. Bu performansı nedeniyle tecrübeli teknik adamı da fazlasıyla memnun eden Aytaç'ın oynadığı bölge olan orta sahaya bir takviye daha yapılması durumunda kiralık olarak veya bonservisi ile takımdan gönderilmesi gündemde.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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