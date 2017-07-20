2. etap başladı

Fırtına'nın yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı başladı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal ilk kampa katılan tüm futbolcuları ikinci kampa da davet ederken, ilk kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar ön plana çıkmıştı. İkinci kampta ise daha çok taktik ağırlıklı antrenmanlar ve hazırlık maçlarına yönelecek olan bordo-mavili takımda, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuların durumu da burada netlik kazanacak.