Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Trabzonspor'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları Slovakya'da başladı
Macaristan'da 16 günlük kamp çalışmalarının ardından 2 gün izin yapan bordo-mavililer, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında toplandı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde basına kapalı olarak Slovakya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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Fenerbahçe, Monaco karşısında umut verdi
Toplam 12
Yorum
I.D.34 FB'nin bugün oyuna dahil olan genc forveti persie fernandao ya on basar sürekli oynarsa ve yeni yildiz dogmus olur.FB yi begendim bugün.
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 45
Yorum
maestro1977 geçen seneden 2 kat daha çok olacağı kesin . anlamadığın şeye yorum yapman ise düşünüdürücü . Fenerbahçeli misin ?
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Beşiktaş'a Çin yaramadı
Toplam 7
Yorum
ggg kardeş gb bir maç bile kaznamdı gs öztersunsa yenildi neidoyn
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