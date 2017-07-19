 Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'un Slovakya kampı başladı

    Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı

    'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları Slovakya'da başladı

    Macaristan'da 16 günlük kamp çalışmalarının ardından 2 gün izin yapan bordo-mavililer, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında toplandı.

    Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde basına kapalı olarak Slovakya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

    , yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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