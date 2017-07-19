Trabzonspor'da yerli oyuncu sıkıntısı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da ilk kampını gerçekleştiren ve Slovakya kampına başlayacak olan Trabzonspor'da yerli oyuncu sayısı konusunda sıkıntı yaşanırken, transferde bu sayıyı arttırmanın planları yapılıyor.
Karadeniz ekibinde, kadroda yerli oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdürrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hasan Batuhan Artarslan, Aytaç Kara, Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Olcay Şahan, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan bulunuyor.
- Yerlilerden 3'ü kaleci
Trabzonspor'da 14 yerli futbolcudan 3'ünün kaleci olması dikkati çekerken, genç isimler de kadroya alındı.
Yerli kaleciler kaptan Onur Recep Kıvrak ve genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut kampta yeni sezon için çalışıyor.
Yerli oyuncular arasında Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut'un yanı sıra Abdülkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan gibi forma şansı bulamayan isimler de var.
- Yabancı oyuncular
Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda Esteban Alvarado, Carl Medjani, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Jan Durica, Fabian Castillo, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Dame N'Doye, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Juraj Kucka olmak üzere 9 ülkeden 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
Karadeniz ekibinde Jan Durica, Matus Bero ve Juraj Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. 2 Kolombiyalı, birer Arjantinli, Kosta Rikalı, Cezayirli, Portekizli, Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu, bordo-mavili takımın başarısı için ter dökecek.
- 14 yabancıdan 11'i kadroda olabiliyor
Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı kuralına göre 14 yabancı oyuncudan 11'inin kadroda yer alması nedeniyle Trabzonspor, transferde yerli oyuncuları kadroya dahil etmek istiyor.
Karadeniz ekibinde bu nedenle Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ve Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan eski golcüsü Burak Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Gelirse bence Oğuzhan'ı bile gölgede bırakabilir.
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Yusuf yetenekli Şenol Güneş kimleri yıldız haline getirmedi ki top tekniği ve son vuruşları iyi olan Yusuf fizik olarak Oğuzhan seviyesine g
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Gruplar belli oldu
Toplam 2
Yorum
kral vanlı 3. lig ikinci grupta şampiyon Büyükşehir Belediye VANSPOR
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