Trabzonspor'da yerli oyuncu sıkıntısı

Bordo-mavili takımın 26 kişilik kamp kadrosunda 14 yerli, 12 yabancı futbolcu var. Kampa çağrılmayan Luis Ibanez'in de dahil edilmesiyle 13 yabancı sözleşmeli oyuncu kulüpte yer alıyor.

Karadeniz ekibinde, kadroda yerli oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdürrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hasan Batuhan Artarslan, Aytaç Kara, Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Olcay Şahan, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan bulunuyor.

- Yerlilerden 3'ü kaleci

Trabzonspor'da 14 yerli futbolcudan 3'ünün kaleci olması dikkati çekerken, genç isimler de kadroya alındı.

Yerli kaleciler kaptan Onur Recep Kıvrak ve genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut kampta yeni sezon için çalışıyor.

Yerli oyuncular arasında Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut'un yanı sıra Abdülkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan gibi forma şansı bulamayan isimler de var.

- Yabancı oyuncular

Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda Esteban Alvarado, Carl Medjani, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Jan Durica, Fabian Castillo, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Dame N'Doye, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Juraj Kucka olmak üzere 9 ülkeden 12 yabancı oyuncu bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Jan Durica, Matus Bero ve Juraj Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. 2 Kolombiyalı, birer Arjantinli, Kosta Rikalı, Cezayirli, Portekizli, Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu, bordo-mavili takımın başarısı için ter dökecek.

- 14 yabancıdan 11'i kadroda olabiliyor

Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı kuralına göre 14 yabancı oyuncudan 11'inin kadroda yer alması nedeniyle Trabzonspor, transferde yerli oyuncuları kadroya dahil etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde bu nedenle Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ve Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan eski golcüsü Burak Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor.