Rota Slovakya
Trabzonspor'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları bugün Slovakya'da başlayacak.
Yine aynı kadro
Fırtına'nın Slovakya kampında da ilk kamptaki futbolcular yer alacak. Macaristan'daki çalışmaları yeni transfer Kucka'nın katılımıyla 26 futbolcuyla tamamlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal, ikinci kampta da aynı oyunculara yer verecek. Transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili yönetim, imza attıracağı yeni futbolcuları hemen takıma dahil etmek istiyor. Bunun için yoğun mesai harcayan yönetimin, konu ile ilgili teknik direktör Ersun Yanal'a da sık sık bilgi verdiği dile getiriliyor.
5 hazırlık maçı
Macaristan'da 15 gün boyunca kondisyon yükleyen bordo- mavililer, ikinci kampta da hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazır girmeye çalışacak. Karadeniz ekibinin 21 Temmuz'da başlayacak hazırlık karşılaşmalarında kamp süresince toplam 5 rakiple karşılaşacak. Trabzonspor'un Slovakya kampı 12 gün sürecek. Fırtına, 30 Temmuz'da Trabzon'a dönerek 2 Ağustos'ta 50. kuruluş yıl dönümünde yeni sezonu açacak. Bordo-mavililer, sezon açılışında İspanya'nın Real Betis takımıyla maç yapmayı planlıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
Rota Slovakya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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