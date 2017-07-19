 Rota Slovakya – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Rota Slovakya

    Rota Slovakya

    'un yurt dışı 2. etap kamp çalışmaları bugün Slovakya'da başlayacak.

    Macaristan'da 15 gün süren yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarının ardından bordo-mavili futbolculara verilen 2 gün izin bugün sona erecek. Macaristan kampının ardından dağılan bordo-mavili takım, ilk kamp yerine 160 kilometre uzaklıkta bulunan Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında toplanacak. Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Slovakya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

    Yine aynı kadro
    Fırtına'nın Slovakya kampında da ilk kamptaki futbolcular yer alacak. Macaristan'daki çalışmaları yeni transfer Kucka'nın katılımıyla 26 futbolcuyla tamamlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal, ikinci kampta da aynı oyunculara yer verecek. Transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili yönetim, imza attıracağı yeni futbolcuları hemen takıma dahil etmek istiyor. Bunun için yoğun mesai harcayan yönetimin, konu ile ilgili teknik direktör Ersun Yanal'a da sık sık bilgi verdiği dile getiriliyor.

    5 hazırlık maçı
    Macaristan'da 15 gün boyunca kondisyon yükleyen bordo- mavililer, ikinci kampta da hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazır girmeye çalışacak. Karadeniz ekibinin 21 Temmuz'da başlayacak hazırlık karşılaşmalarında kamp süresince toplam 5 rakiple karşılaşacak. 'un Slovakya kampı 12 gün sürecek. Fırtına, 30 Temmuz'da Trabzon'a dönerek 2 Ağustos'ta 50. kuruluş yıl dönümünde yeni sezonu açacak. Bordo-mavililer, sezon açılışında İspanya'nın Real Betis takımıyla maç yapmayı planlıyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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