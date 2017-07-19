Gözü Usta'da

Yıllığı 250 bin euro’dan 5 senelik sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Başkan Usta’nın “Sen kendini göster. Ücretini iyileştireceğiz” sözünün yerine getirilmesini bekliyor

Trabzon'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı sezon bitmeden yıllığı 250 bin euro'dan 5 senelik imza atarken, görüşmelerde Başkan Muharrem Usta, "Sen topunu oyna, sezon sonu gereğini yaparız" sözü vermişti. Avrupa devlerini peşinden koşturan ve Usta'nın "15 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdik" dediği Yusuf artık yıllık ücretinde iyileştirme yapılmasını bekliyor. 20 yaşındaki orta sahanın yıllık ücretinin 2.5 milyon TL seviyelerine çekileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın bu konuda asla şikayetçi olmayıp Usta'ya insiyatifi bırakması takdirle karşılanıyor. Usta'nın yakın bir zamanda bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi ve oyuncunun kafasını rahatlatması bekleniyor.