 Dursun ışıl ışıl – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Dursun ışıl ışıl

    Dursun ışıl ışıl

    15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Trabzonspor'a futbolcu üretmeye devam ediyor.

    Yusuf Yazıcı, Muhammet Beşir gibi oyuncuları vitrine sunan lisenin son ürünü 1998 doğumlu Abdurrahim Dursun oldu. MTK Budapeşte karşılaşmasında forma giyen ve gösterdiği performans ile teknik direktör Ersun Yanal'ın bir kez daha gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki sol bek, güçlü fiziği ve temposu ile dikkat çekti. Genç oyuncu performansı ile bu sezon zaman zaman forma şansı bulabileceğinin sinyalini verdi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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