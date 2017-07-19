 Benim için onur – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Benim için onur

    Benim için onur
    Bordo-mavili kulübün yeni transferlerinden sağ bek , kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. 25 yaşındaki savunmacı, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birindeyim. Trabzonspor her zaman hedefleri olan bir kulüp. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'a başarılı bir şekilde hizmet ederim. Bu formayı giymek benim için onurdur" ifadesini kullandı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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