Başarının şifresi

Karadeniz ekibinde 1970- 1979 tarihlerinde önemli başarılara imza atan Ali Kemal Denizci, futbolda başarılı olmanın güç birliği gerektirdiğini söyledi. Denizci, "İnsanlara hâlâ daha anlatamıyorum. Aslında Türkiye'de şampiyonluk kolay yeter ki takım olmayı bilsinler. Çok yetenekli olmaya gerek yok. Birbirine güvenen oyuncular bir araya gelip takım ruhuna sahip olmayı başarabilseler yeter. Trabzonspor da bunu yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.