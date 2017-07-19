2. Serdar seferi

Trabzonspor’da oynamaya can atan Serdar Taşçı bir kez daha “Fedakarlığa hazırım. Beni alın” haberi yolladı. Bunun üzerine yeni bir teklifle Moskova’ya gidilmesine karar verildi

Trabzonspor yönetimi, Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı için yeni bir sefere çıkıyor. Daha önce Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, 30 yaşındaki savunmacı ile Rusya'da görüşmüş ve 3 yıllık bir sözleşmede mutabık kalmıştı. Ancak Rus ekibi, 1 senelik daha sözleşmesinin bulunduğu Serdar'ı bırakmak istemediği için rota Garry Medel'e çevrilmişti. Ancak Serdar'ın Trabzonspor'a gelmek için haber yollamasının ardından yeniden bir hamle daha yaptığı öğrenildi.



TEKLİF ARTIRILACAK

Önceki gün babası ile görüşen Serdar'ın Trabzonspor yönetimine, "Ben bordo-mavili formayı giymeyi çok istiyorum. Bu konuda da gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dediği öğrenildi. Bu mesajın ardından Usta'nın, Yanal ile durum değerlendirmesi yaptığı ve Serdar transferinin bitirme noktasında hemfikir kalındığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Serdar'ın babası ile bir Trabzonsporlu yöneticinin Rusya'ya gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz günlerde Rus ekibine 2 milyon euro bonservis önermiş ama bu rakamı Spartak az bulmuştu. Yanal'ın da takımda görmek istediği Serdar için Karadeniz ekibinin, yaptığı teklifi biraz daha artırması bekleniyor.



BABASI ÇOK İSTEMİŞTİ

Spartak Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar, 30 yaşında ve stoper mevkiinde forma giyiyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını talep etmişti.



Yunus Emre SEL