2. Serdar seferi
Trabzonspor’da oynamaya can atan Serdar Taşçı bir kez daha “Fedakarlığa hazırım. Beni alın” haberi yolladı. Bunun üzerine yeni bir teklifle Moskova’ya gidilmesine karar verildi
TEKLİF ARTIRILACAK
Önceki gün babası ile görüşen Serdar'ın Trabzonspor yönetimine, "Ben bordo-mavili formayı giymeyi çok istiyorum. Bu konuda da gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dediği öğrenildi. Bu mesajın ardından Usta'nın, Yanal ile durum değerlendirmesi yaptığı ve Serdar transferinin bitirme noktasında hemfikir kalındığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Serdar'ın babası ile bir Trabzonsporlu yöneticinin Rusya'ya gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz günlerde Rus ekibine 2 milyon euro bonservis önermiş ama bu rakamı Spartak az bulmuştu. Yanal'ın da takımda görmek istediği Serdar için Karadeniz ekibinin, yaptığı teklifi biraz daha artırması bekleniyor.
BABASI ÇOK İSTEMİŞTİ
Spartak Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar, 30 yaşında ve stoper mevkiinde forma giyiyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını talep etmişti.
Yunus Emre SEL
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:11
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
2. Serdar seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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