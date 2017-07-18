 Yönetimde değişim – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Yönetimde değişim

    Yönetimde değişim

    Karadeniz ekibinde, 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulunda düzenlemeye gidiliyor.

    Daha önce istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine atamalar, görev dağılımında değişiklikler ve yönetim kurulu üyeliği devam etmesine karşın görevlerinden ayrılanlarla ilgili düzenlemelere gidileceği belirtildi. Başkan Muharrem Usta, "Bu konuda bir hazırlık içerisindeydik. Bu hafta içerisinde düzenlemeyi yapacağız. Yönetimimiz daha aktif daha iyi bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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