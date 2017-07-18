Yanal ile Usta bir araya geldi

Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, Budapeşte kampında bir araya gelerek transfer konularını ele aldı. Görüşmede Usta ve Yanal, transferleri gündemde olan başta Burak Yılmaz, Gary Medel, Jose Sosa ve alternatif oyuncularla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.