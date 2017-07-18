 Yanal ile Usta bir araya geldi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Yanal ile Usta bir araya geldi

    Yanal ile Usta bir araya geldi
    Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, Budapeşte kampında bir araya gelerek transfer konularını ele aldı. Görüşmede Usta ve Yanal, transferleri gündemde olan başta Burak Yılmaz, Gary Medel, Jose Sosa ve alternatif oyuncularla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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