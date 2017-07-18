Tek maçta kaybetti

Geçen sezon ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Macaristan'da oynadığı 6 hazırlık maçını da kazanan Trabzonspor, bu sezon oynadığı tek karşılaşmada MTK Budapeşte karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Budapeşte'yi geçen sezon hazırlık maçında 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, iki devrede de farklı kadroyla mücadele ettiği rakibi karşısında bu kez sahadan eli boş ayrıldı. Karadeniz ekibinin tek golünü ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan kaydetti.