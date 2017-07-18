 Tek maçta kaybetti – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Tek maçta kaybetti

    Tek maçta kaybetti
    Geçen sezon ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Macaristan'da oynadığı 6 hazırlık maçını da kazanan Trabzonspor, bu sezon oynadığı tek karşılaşmada MTK Budapeşte karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Budapeşte'yi geçen sezon hazırlık maçında 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, iki devrede de farklı kadroyla mücadele ettiği rakibi karşısında bu kez sahadan eli boş ayrıldı. Karadeniz ekibinin tek golünü ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan kaydetti.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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