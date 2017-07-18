Sosa için cevap bekleniyor
Bordo-mavili yönetim kurulu, Milan'ın 10 numarası Sosa için yaptığı transfer teklifine bugün cevap bekliyor.
Yönetim, Arjantinli yıldızın maaş maliyetinin bir bölümünü sponsor ile karşılamayı planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Sosa transferini çok istediği ve bu konuda yönetim kurulunun ekonomik olarak tüm şartları zorladığı öğrenildi. Sosa'nın ise daha önce Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı ancak Milan kulübünün de kendisini göndermeyi planlaması nedeniyle, fikrini değiştiği öğrenildi. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:50
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