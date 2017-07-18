Slovakya kampı başlayacak
Macaristan kampını önceki gün tamamlayarak kampa dönen Trabzonspor, yurt dışı 2. etap çalışmalarını Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, 2 günlük izinin ardından yarın akşam Samorin'de toplanarak ilk çalışmasını yapacak. Futbolcular 2 günlük izinde bol bol aileleri ile vakit geçirip dinlendiler. Birçok futbolcu da kısa bir tatili tercih etti.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
Slovakya kampı başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.