 Slovakya kampı başlayacak – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Slovakya kampı başlayacak

    Slovakya kampı başlayacak
    Macaristan kampını önceki gün tamamlayarak kampa dönen Trabzonspor, yurt dışı 2. etap çalışmalarını Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, 2 günlük izinin ardından yarın akşam Samorin'de toplanarak ilk çalışmasını yapacak. Futbolcular 2 günlük izinde bol bol aileleri ile vakit geçirip dinlendiler. Birçok futbolcu da kısa bir tatili tercih etti.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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