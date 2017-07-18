Sakatlık yaşamadı
KARADENİZ ekibinin Macaristan kampında ciddi bir sakatlık yaşanmadı. Bordo- mavililerde yoğun tempoya rağmen önemli bir sakatlığın olmaması teknik direktör Ersun Yanal'ı memnun etti. Trabzonspor'da geçen sezon sonunda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu da kampın 11. gününde takımla çalışmalara başladı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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