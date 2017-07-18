Kucka kampa 9. günde katıldı

Transfer sürecinde Trabzonspor'un Macaristan kampına katılan tek isim Milan'dan alınan Slovak futbolcu Juraj Kucka oldu. 30 yaşındaki orta saha futbolcusu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamasının ardından kampın 9. gününde bordo-mavili takımın kampına katıldı. Kucka, Slovak oyuncular Durica ve Bero'nun ilgisiyle takıma çabuk ısındı. Durica, ona her konuda yardımcı oluyor.