Kombineler satışta en ucuzu 400 tl
Karadeniz ekibinde 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine kartların satışları başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 10 kategoride satışa sunulan kombine kartların fiyatları şöyle: Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok 6 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) 900 lira, kategori 5 (Doğu 3) 700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira.
Eve geç kalmayın
BORDO-mavililer, taraftarlarına çağrı yaparak dün satışa sunulan kombineleri almaya davet etti. Resmi siteden, 'Eve geç kalmayın' başlığı ile gerçekleştirilen duyuruda, "Trabzonspor'umuz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı yeni yuvamızda bu sezon da siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle nice büyük zaferlere ev sahipliği yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı. Bu arada geçen sezon 3 yıllık kombine alan taraftarların koltuklarının rezerve edildiği ve Passolig'lere yükleneceği belirtildi.
Eve geç kalmayın
BORDO-mavililer, taraftarlarına çağrı yaparak dün satışa sunulan kombineleri almaya davet etti. Resmi siteden, 'Eve geç kalmayın' başlığı ile gerçekleştirilen duyuruda, "Trabzonspor'umuz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı yeni yuvamızda bu sezon da siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle nice büyük zaferlere ev sahipliği yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı. Bu arada geçen sezon 3 yıllık kombine alan taraftarların koltuklarının rezerve edildiği ve Passolig'lere yükleneceği belirtildi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:53
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