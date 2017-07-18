En pahalısı Juraj Kucka
18 transfer yapan Başkan Muharrem Usta’nın en çok para verdiği isim 5 milyon euro ile Slovak orta saha oldu
6 Aralık 2015'te göreve gelen başkan Muharrem Usta, 588 günlük görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 transfere imza attı. 6 oyuncuyu bedelsiz transfer eden Usta, 9 oyuncuya bonservis bedeli öderken; 2 oyuncuyu kiralık, 1 oyuncuyu da takas yoluyla kadroya kattı. Söz konusu transferlerin bonservis bedelleri ise 23 milyon 200 bin euro tuttu. Usta'nın yaptığı en pahalı transfer ise Milan'dan alınan Juraj Kucka oldu. Bordo-mavili kulüp, Slovakyalı oyuncu için İtalyan kulübüne 5 milyon euro yani 20 milyon 318 bin TL ödeyecek.
Transfer harcamaları düştü
Trabzonspor, son yıllarda büyük bir para harcadığı transfer giderlerini düşürdü. Özellikle bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme gelen Karadeniz ekibi, güncel durumuyla birlikte transfere son 4 sezonda 70 milyon 350 bin euro harcadı. Söz konusu dönem içinde yapılan transferlerin 47 milyon 150 bin euro'su İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yapılan bonservis harcamaları olurken, 23 milyon 200 bin euro'luk bölüm ise Muharrem Usta döneminde yapılan bonservis harcaması olarak dikkat çekiyor.
Transfer harcamaları düştü
Trabzonspor, son yıllarda büyük bir para harcadığı transfer giderlerini düşürdü. Özellikle bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme gelen Karadeniz ekibi, güncel durumuyla birlikte transfere son 4 sezonda 70 milyon 350 bin euro harcadı. Söz konusu dönem içinde yapılan transferlerin 47 milyon 150 bin euro'su İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yapılan bonservis harcamaları olurken, 23 milyon 200 bin euro'luk bölüm ise Muharrem Usta döneminde yapılan bonservis harcaması olarak dikkat çekiyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:40
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