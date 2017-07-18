Dersimiz hücum
Teknik direktör Ersun Yanal kamp boyunca oyuncularını sürekli hücum futbol organizasyonları ve bol şut konusunda uyardı
Fırtına, yurt dışı 1. etap kampını gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yoğun bir tempo geçirdi. Bordo-mavililer, 2 Temmuz akşamı başladığı Macaristan kampında 15 günlük çalışma süresince 28 antrenman yaparken 1 de hazırlık maçı oynadı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal, 4 gün boyunca futbolculara günde 3 antrenman yaptırdı. Bu dönemde 07.00'de ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, öğle ve akşam olmak üzere günü 3 idmanla bitirdi.
YANAL'DAN KATI KURALLAR
İlk ve son gün tek çalışma yapan Karadeniz ekibi, diğer günleri de çift çalışmayla geçirdi. Bordo-mavililer, 15 günlük kamp süresince sadece 1 gün izin yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal kamp boyunca oyuncularına sürekli olarak hücum futbol organizasyonları ve bol şut konusunda vurgu yaptı. Zaman zaman oyunculara sert uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, yemek ve dinlenme saatlerine de uyulması konusunda üst düzey hassasiyet gösterdi.
YANAL'DAN KATI KURALLAR
İlk ve son gün tek çalışma yapan Karadeniz ekibi, diğer günleri de çift çalışmayla geçirdi. Bordo-mavililer, 15 günlük kamp süresince sadece 1 gün izin yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal kamp boyunca oyuncularına sürekli olarak hücum futbol organizasyonları ve bol şut konusunda vurgu yaptı. Zaman zaman oyunculara sert uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, yemek ve dinlenme saatlerine de uyulması konusunda üst düzey hassasiyet gösterdi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:45
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