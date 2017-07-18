 Dersimiz hücum – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Dersimiz hücum

    Dersimiz hücum

    Teknik direktör kamp boyunca oyuncularını sürekli hücum futbol organizasyonları ve bol şut konusunda uyardı

    Fırtına, yurt dışı 1. etap kampını gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yoğun bir tempo geçirdi. Bordo-mavililer, 2 Temmuz akşamı başladığı Macaristan kampında 15 günlük çalışma süresince 28 antrenman yaparken 1 de hazırlık maçı oynadı. Karadeniz ekibinde teknik direktör , 4 gün boyunca futbolculara günde 3 antrenman yaptırdı. Bu dönemde 07.00'de ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, öğle ve akşam olmak üzere günü 3 idmanla bitirdi.

    YANAL'DAN KATI KURALLAR
    İlk ve son gün tek çalışma yapan Karadeniz ekibi, diğer günleri de çift çalışmayla geçirdi. Bordo-mavililer, 15 günlük kamp süresince sadece 1 gün izin yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal kamp boyunca oyuncularına sürekli olarak hücum futbol organizasyonları ve bol şut konusunda vurgu yaptı. Zaman zaman oyunculara sert uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, yemek ve dinlenme saatlerine de uyulması konusunda üst düzey hassasiyet gösterdi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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