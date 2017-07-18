 Bero’nun çıkışı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Bero’nun çıkışı

    Bero’nun çıkışı

    Trabzonspor kampında performansıyla öne çıkan isimlerin başında , Fabian Castillo, Ogenyi Onazi ve Yusuf Erdoğan geldi.

    Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen Bero'nun antrenmanlardaki performansı Yanal'ı memnun etti. Castillo, Onazi ve Yusuf da hırsıyla dikkati çekti. Bu oyuncular teknik direktör Ersun Yanal tarafından da sık sık beğeniyle karşılanırken, yeni transferler Kucka, Bongonda ve Kamil Ahmet ise takıma adapte olmaya çalıştı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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