Bero’nun çıkışı

Trabzonspor kampında performansıyla öne çıkan isimlerin başında Matus Bero, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi ve Yusuf Erdoğan geldi.

Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen Bero'nun antrenmanlardaki performansı Yanal'ı memnun etti. Castillo, Onazi ve Yusuf da hırsıyla dikkati çekti. Bu oyuncular teknik direktör Ersun Yanal tarafından da sık sık beğeniyle karşılanırken, yeni transferler Kucka, Bongonda ve Kamil Ahmet ise takıma adapte olmaya çalıştı.