Trabzon'da o isimler dikkat çekti

Trabzonspor, yurt dışı 1. etap kampını gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yoğun bir tempo geçirdi.

Bordo-mavililer, 2 Temmuz akşamı başladığı Macaristan kampında 15 günlük çalışma süresince 28 antrenman yaparken 1 de hazırlık maçı oynadı.

Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ersun Yanal, 4 gün futbolculara günde 3 antrenman yaptırdı. Bu günlerde sabah 07.00'de ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, öğle ve akşam olmak üzere günü 3 antrenmanla tamamladı. İlk ve son gün tek çalışma yapan Karadeniz ekibi, diğer günleri de çift çalışmayla geçirdi.

Bordo-mavililer, 15 günlük kamp süresince sadece 1 gün izin yaptı.

Tek maçta kaybetti

Geçen sezon ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Macaristan'da oynadığı 6 hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu sezon oynadığı tek maçta MTK Budapeşte karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

MTK Budapeşte'yi geçen sezon hazırlık maçında 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, iki devrede de farklı kadroyla mücadele ettiği rakibi karşısında bu kez sahadan mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'un tek golünü takımdan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, kaydetti.

Ciddi sakatlık yaşamadı

Trabzonspor, Macaristan kampında ciddi bir sakatlık yaşamadı.

Bordo-mavililerde yoğun tempoya rağmen önemli bir sakatlığın olmaması Teknik Direktör Ersun Yanal'ı memnun etti.

Karadeniz ekibinde geçen sezon sonunda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu da kampın 11. gününde takımla çalışmalara başladı.

Bero'nun çıkışı

Trabzonspor kampında performansıyla öne çıkan isimlerin başında Matus Bero, Fabian Castillo ve Ogenyi Onazi geldi.

Geçen sezon sakatlığının ardından düşüşe geçen Bero'nun antrenmanlardaki performansı Ersun Yanal'ı memnun etti. Castillo ve Onazi de hırsıyla dikkati çekti.

Kucka kampa 9. günde katıldı

Transfer sürecinde Trabzonspor'un Macaristan kampına katılan tek isim Milan'dan transfer edilen Slovak futbolcu Juraj Kucka oldu.

Slovak oyuncu Trabzonspor ile sözleşme imzalamasının ardından kampın 9. gününde bordo-mavili takımın kampına katıldı.

Bordo-mavili takımın yeni transferi Kucka, Slovak oyuncular Durica ve Bero'nun ilgisiyle takıma çabuk ısındı.

Yanal ile Usta bir araya geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile Teknik Direktör Ersun Yanal, Budapeşte'de bir araya gelerek transfer konularını ele aldı.

Görüşmde Usta ve Yanal, transferleri gündemde olan başta Burak Yılmaz, Gary Medel, Jose Sosa ve alternatif oyuncularla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Slovakya kampı başlayacak

Macaristan kampını dün tamamlayan Trabzonspor, yurt dışı 2. etap çalışmalarını Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirecek.

Bordo-mavililer, 2 günlük izinin ardından 19 Temmuz Çarşamba akşamı Samorin de toplanarak ilk çalışmasını yapacak.