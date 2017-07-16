 ''Erdoğan’ı Beşiktaş’a bedavaya vermeyiz'' – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    ''Erdoğan’ı Beşiktaş’a bedavaya vermeyiz''

    ''Erdoğan’ı Beşiktaş’a bedavaya vermeyiz''

    Başkan Usta: için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama bedelsiz olarak asla vermeyiz.

    Başkan Muharrem Usta, Yusuf Erdoğan'ı bedelsiz olarak gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Usta, birçok kulübün transfer listesinde bulunan ile ilgili, "Yusuf konusunda Beşiktaş ile de görüşüyoruz. Ancak kimse bu futbolcuyu bedava alamaz" dedi. Erdoğan'ın bedelsiz ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Ya bonservisi ile göndeririz, yada oturup konuşur sözleşmesini uzatırız veya sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak başka bir takıma verebiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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