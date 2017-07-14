Usta'dan taraftarlara transfer mesajı
?Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transferde ince eleyip sık dokuduklarını, nokta atışı yapacaklarını belirtti.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmasını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Usta, sosyal medya üzerinden taraftarlara mesaj verdi.
Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panik yok. Karamsarlığa kapılmayın, gelecekler. İnce eleyip sık dokuyarak yürüyoruz. Nokta atışı olacak, rahat olun." ifadesine yer verdi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:41
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Serdar haber yolladı
Toplam 1
Yorum
Forza TS Stopere sol ayaklı 29-31 yaş baremind 1.80-185 arası tecrübeli biri alınmalı. Bunun yanında kesinlikle Ndoye gönderilip 1 hatta 2 adetforvet
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Savaşçı bir takım geliyor
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Yorum
Q 7 GÖKHAN EFENDİ SAVAŞCI KELIMESINDEN ARTIK GINA GETIRDIK, BARIŞCI BIR TAKIM GELSIN NEOLUR NE OLUR NEEEEE OLUUUURRRR
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Kartal’a yeni kule
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Yorum
Bence Bence daha iyisi lazim
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