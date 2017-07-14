 Usta'dan taraftarlara transfer mesajı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Usta'dan taraftarlara transfer mesajı

    Usta'dan taraftarlara transfer mesajı

    ?Trabzonspor Kulübü Başkanı , transferde ince eleyip sık dokuduklarını, nokta atışı yapacaklarını belirtti.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmasını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Usta, sosyal medya üzerinden taraftarlara mesaj verdi.

    Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panik yok. Karamsarlığa kapılmayın, gelecekler. İnce eleyip sık dokuyarak yürüyoruz. Nokta atışı olacak, rahat olun." ifadesine yer verdi.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:41
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