Trabzonspor Medical Park'ta Markovski dönemi
Trabzonspor Medical Park, başantrenörlük görevine Zare Markovki'yi getirdi..
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, başantrenörlük için Zare Markovski ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başantrenörlüğü görevine Makedon asıllı Markovski'nin getirildiği belirtildi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1960 yılında dünyaya gelen Markovski, Türkiye'de 1998-2000 yıllarında Darüşşafaka Basketbol takımını çalıştırmıştı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:12
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Edin Visca an meselesi
Toplam 19
Yorum
Sakaryali ünder gitti yerine yusuf yıldızlaşır bizde ah vah çekeriz ama visca orta sınıf üstü kaliteli oyuncu. yarar sağlayacağına eminim
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Cavanda Sivas’a
Toplam 4
Yorum
gsda oyuncular belli bir kalitede olabilir ama bunndan daha önemlisi amatör bir kulupten bile daha kötu yönetilmesi gibi daha buyuk bir sorun var.tudor korkak ve tecrubesiz bir hoca
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Marcelo yerine Mangala
Toplam 18
Yorum
bjktufan bence mangala yada kolarov marcelonun yerini doldurur . abartmayın marcelo beşiktaşa gelmeden önce kim tanıyodu
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