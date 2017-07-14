 Trabzonspor Medical Park'ta Markovski dönemi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Trabzonspor Medical Park'ta Markovski dönemi

    Trabzonspor Medical Park'ta Markovski dönemi

    Trabzonspor Medical Park, başantrenörlük görevine Zare Markovki'yi getirdi..

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, başantrenörlük için Zare Markovski ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başantrenörlüğü görevine Makedon asıllı Markovski'nin getirildiği belirtildi.

    Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1960 yılında dünyaya gelen Markovski, Türkiye'de 1998-2000 yıllarında Darüşşafaka Basketbol takımını çalıştırmıştı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:12
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