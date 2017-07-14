 THY ile 1 sene daha devam – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    THY ile 1 sene daha devam

    THY ile 1 sene daha devam

    Bordo-maviler, sponsoru olan (THY) ile mevcut sözleşmesini bir yıl uzattı.

    İstanbul'a giden yetkilisi Osman Aydın burada yaptığı görüşmeler sonucunda ile bir sene daha anlaştı. THY 'a özel uçuşlarda, charter uçuşlarında, fiyatlandırmada kolaylık sağlayacak. Başkan Muharrem Usta, geldiği günden bu yana ulaşım giderlerini minimuma indirmek istiyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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