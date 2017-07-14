Serdar haber yolladı
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
-
Serdar haber yolladı
Toplam 1
Yorum
Forza TS Stopere sol ayaklı 29-31 yaş baremind 1.80-185 arası tecrübeli biri alınmalı. Bunun yanında kesinlikle Ndoye gönderilip 1 hatta 2 adetforvet
-
Savaşçı bir takım geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 GÖKHAN EFENDİ SAVAŞCI KELIMESINDEN ARTIK GINA GETIRDIK, BARIŞCI BIR TAKIM GELSIN NEOLUR NE OLUR NEEEEE OLUUUURRRR
-
Kartal’a yeni kule
Toplam 1
Yorum
Bence Bence daha iyisi lazim
Serdar haber yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.