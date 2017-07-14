 Serdar haber yolladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Serdar haber yolladı

    Serdar haber yolladı
    Bordo-mavili kulübün uzun zamandır gündeminde yer alan dün kulübe haber yollayarak, gelmeye hazır olduğunu ve kulübünün iknası konusunda gerekli çalışmayı yapacağını belirtti. Bunun üzerine bir durum değerlendirmesi yapan yönetim, Serdar'ın uygun maliyette olması durumunda transferinin gerçekleşebileceğine vurgu yaptı. Spartak Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar 30 yaşında ve stoper mevkiinde forma giyiyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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