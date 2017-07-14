 Savaşçı bir takım geliyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Savaşçı bir takım geliyor

    Savaşçı bir takım geliyor

    Yönetici , yeni sezonda savaşan, mücadeleci bir olacağını söyledi.

    Geçen sezon ligin ikinci yarısında 'un umut veren dönem yaşadığına değinen Saral, "Yeni sezonda daha mücadele eden, savaşan bir Trabzonspor sahada olacak. Taraftarlarımız merak etmesin. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Başkanımız Muharrem Usta, yoğun bir çaba sarf ediyor" dedi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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