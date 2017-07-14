 Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'in sözleşmesi feshedildi

    <a href="/index/muhammet-demir?id=8b203ac4-a0c6-489e-81a3-83af2d41b89c" class="" rel="tag">Muhammet Demir</a>'in sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'A bildirdi

    Trabzonspor'un büyük umutlarla Gaziantepspor'dan transfer ettiği genç forvet ile yollarını ayırdı. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 750 euro ödeyen ve Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavili kulüp forvet oyuncusundan beklenen performansı alamadı.

    geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.

    Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:31
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