Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'A bildirdi
Muhammet Demir geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:31
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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