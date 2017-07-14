Mas ve Pareria'dan Süper Lig yorumu

Macaristan’ın Budapeşte şehrine bağlı Telki kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Emmanuel Mas ve Joao Pereira basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon çalışmalarını değerlendiren Pereira, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu zamana kadar biraz daha fiziksel ağırlıklı çalışmıştık. Şimdi ise biraz daha taktik ağırlıklı antrenmanlara öncelik veriyoruz. Cumartesi günü ilk hazırlık maçımızı MTK Budapeşte ile yapacağız ve orada da durumumuz göreceğiz" şeklinde konuştu. Emmanuel Mas ise, "Gerçekten çok çalışıyoruz ve çok koşuyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun faydasını ligde göreceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Mas: "Türkiye Ligi, Avrupa'dan çok farklı değil"

Türkiye Ligi ile diğer ligler arasındaki farkın sorulması üzerine Mas, "Açıkçası ben de buraya gelmeden önce pek bir bilgi sahibi değildim. Arjantin'e oranla daha çok fiziksel mücadele var. Avrupa'daki liglerden çok farkı olmadığına inanıyorum" derken, Pereira ise, "Açıkçası samimi olmak gerekirse Türkiye'ye gelmeden önce pek bir bilgim yoktu ve bu kadar iyi bir lig beklemiyordum. Takımlar eşit güçte ve mücadele üst düzeyde. Biraz daha üstüne koyulabilirse Türkiye Ligi, Avrupa'da önemli noktalara gelebilir" diye konuştu.



Pereira: "Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"

Yeni sezonda herkesin sıfır puandan eşit seviyede lige başladığını hatırlatan Pereira, "Bütün takımların kendine ait hedefleri var. Her takım her zaman en iyisini isteyecektir. Yeni sezona herkes sıfır puandan başlayacak ve hedefleri için mücadele edecek. Başarılı olabilmek için elimizden geleni yağacağız" dedi. Emmanuel Mas da iyi bir motivasyon ile lige başlangıç yapmaları gerektiğine dikkat çekti.



Pereira: "Taraftarımız kötü dönemde de bizi desteklesin"

Trabzon şehri ve taraftarı sorulması üzerine Pereira, şunları söyledi:

"Daha önce Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarımdan, ateşli ve tutkulu bir taraftar toplulu olduğunu öğrenmiştim. Burada söylenenlerin daha da fazlasını gördüm. Ayrıca bir şey daha söylemeliyim. İşler iyi gittiğinde stadyumumuz dolu oluyor ancak birkaç maç işler kötü giderse stadyumda boş oluyor. Taraftarımızı kötü dönemlerde de bizi destek olmaya çağırıyorum"