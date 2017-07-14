Mas ve Pareria'dan Süper Lig yorumu
Macaristan’ın Budapeşte şehrine bağlı Telki kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Emmanuel Mas ve Joao Pereira basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mas: "Türkiye Ligi, Avrupa'dan çok farklı değil"
Türkiye Ligi ile diğer ligler arasındaki farkın sorulması üzerine Mas, "Açıkçası ben de buraya gelmeden önce pek bir bilgi sahibi değildim. Arjantin'e oranla daha çok fiziksel mücadele var. Avrupa'daki liglerden çok farkı olmadığına inanıyorum" derken, Pereira ise, "Açıkçası samimi olmak gerekirse Türkiye'ye gelmeden önce pek bir bilgim yoktu ve bu kadar iyi bir lig beklemiyordum. Takımlar eşit güçte ve mücadele üst düzeyde. Biraz daha üstüne koyulabilirse Türkiye Ligi, Avrupa'da önemli noktalara gelebilir" diye konuştu.
Pereira: "Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"
Yeni sezonda herkesin sıfır puandan eşit seviyede lige başladığını hatırlatan Pereira, "Bütün takımların kendine ait hedefleri var. Her takım her zaman en iyisini isteyecektir. Yeni sezona herkes sıfır puandan başlayacak ve hedefleri için mücadele edecek. Başarılı olabilmek için elimizden geleni yağacağız" dedi. Emmanuel Mas da iyi bir motivasyon ile lige başlangıç yapmaları gerektiğine dikkat çekti.
Pereira: "Taraftarımız kötü dönemde de bizi desteklesin"
Trabzon şehri ve taraftarı sorulması üzerine Pereira, şunları söyledi:
"Daha önce Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarımdan, ateşli ve tutkulu bir taraftar toplulu olduğunu öğrenmiştim. Burada söylenenlerin daha da fazlasını gördüm. Ayrıca bir şey daha söylemeliyim. İşler iyi gittiğinde stadyumumuz dolu oluyor ancak birkaç maç işler kötü giderse stadyumda boş oluyor. Taraftarımızı kötü dönemlerde de bizi destek olmaya çağırıyorum"
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:14
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Maicon'dan basit hata
Toplam 27
Yorum
eko dursun özeğin yıldızlra bunlar beş para etmez adamlar dünyaları verdiler akşm maıconu grdük amatör tkımın forveti ne hale gtrdi
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 127
Yorum
zumm yasin carole ikiside kafa yerde şut atıp orta yapıyor gomis ön direkte carole arkaya kesiyor 2 sağlam kanat 2 ortasaha 2 bek şart bu takıma!
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 127
Yorum
eko gs 5 tane şut çekti dağlara taşlara.yasin rodrigezden kanat oyuncusu olmaz.carola bişe bile demiyorum haytt grdğm en kötü sol bek
Mas ve Pareria'dan Süper Lig yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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