 Kucka’nın forması kapış kapış – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ’nın forması kapış kapış

    Kucka’nın forması kapış kapış

    'nın imza töreninde tanıtılan yeni sezonun parçalı forması dün TS Club mağazalarında satışa çıktı.

    Yeni formalara Trabzonsporlu taraftarların ilk günden büyük ilgi gösterdiği dile getirildi. Yeni transfer 'nın forması satışlarda bir numaraya geçti. Geçtiğimiz sezon Castillo'nun forması birinci sırada yer alırken forma satışlarında Kucka, Kolombiyalı oyuncuyu sollayarak 1. sıraya yükseldi. Castillo'nun ardından 3. sırayı genç yetenek Yusuf Yazıcı aldı. Tanıtıldığı andan itibaren Trabzonsporlu taraftarların büyük beğenisini toplayan formaların satış fiyatı ise 159 TL. Bordo-mavili yönetim bu sezon forma satışlarından büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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