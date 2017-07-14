 Fener’i takip etmek ilginç – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Fener’i takip etmek ilginç

    Fener’i takip etmek ilginç
    Teknik direktör , fikstürde F.Bahçe'yi takip etmelerinin ilginç olacağını belirterek, "Bunun iyi mi yoksa kötü mü olacağını zaman gösterecek" dedi. Tecrübeli hoca, fikstürlerin değil kendilerinin oynayacağı futbolun kalitesinin önemli olduğunu belirterek, "Bizim amacımız lige çok iyi bir başlangıç yapmak ve bunu uzun vadede devam ettirmek. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Çok verimli bir kamp geçiriyoruz" diye konuştu.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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