 Edin Visca an meselesi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    an meselesi

    Edin Visca an meselesi

    , bir süredir gündeminde olan 'da mutlu sona çok yaklaştı.

    Sporx'in haberine göre Fırtına, Medipol Başakşehir ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda büyük ölçüde anlaştı. Bordo-mavili ekip, Visca karşılığında Başakşehir'e Yusuf Erdoğan'ı verecek ve 3.5 milyon euro civarında bir rakam ödeyecek. İki ekip arasındaki ufak detayların da netleştirilmesinin ardından Karadeniz ekibi, Edin Visca'yı açıklayabilir. Taraftarın gözü yönetiminde....
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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