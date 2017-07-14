Edin Visca an meselesi

Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Edin Visca'da mutlu sona çok yaklaştı.

Sporx'in haberine göre Fırtına, Medipol Başakşehir ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda büyük ölçüde anlaştı. Bordo-mavili ekip, Visca karşılığında Başakşehir'e Yusuf Erdoğan'ı verecek ve 3.5 milyon euro civarında bir rakam ödeyecek. İki ekip arasındaki ufak detayların da netleştirilmesinin ardından Karadeniz ekibi, Edin Visca'yı açıklayabilir. Taraftarın gözü yönetiminde....