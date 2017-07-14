Djourou bombası
Fransızlar’ın dünyaca ünlü gazetesi L’Equipe, bordo-mavililerin, Hamburg kulübü ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki Johan Djourou’ya teklif yaptığını ve Montpellier’in işini bozduğunu duyurdu. Fırtına bu transferde bir adım önde.
İSVİÇRE İLE 67 MAÇA ÇIKTI, 2 GOL ATTI
Buradan da Hamburg'a kiralanan Johan Djourou, 2014-15 sezonunda bu takımın kadrosuna bonservisiyle birlikte dahil oldu. Geçtiğimiz yıl sözleşmesi sona eren oyuncunun artık bonservisi elinde. Djourou, en iyi sezonu 2011 yılında Arsenal formasıyla yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 67 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde İnter'in 29 yaşındaki ünlü stoperi Medel gündemden tamamen düşmüş olacak.
Yunus Emre SEL
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Djourou bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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