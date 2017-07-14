 Djourou bombası – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Djourou bombası

    Djourou bombası

    Fransızlar’ın dünyaca ünlü gazetesi L’Equipe, bordo-mavililerin, Hamburg kulübü ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki ’ya teklif yaptığını ve Montpellier’in işini bozduğunu duyurdu. Fırtına bu transferde bir adım önde.

    Yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalarını tam gaz sürdüren bordo-mavililerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar'ın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un Hamburg ile sözleşmesi biten Fildişi asıllı İsviçreli stoper Johan Djourou'ya teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde, Fransız takımı Montpellier'in bir süredir görüştüğü serbest statüdeki oyuncuyla pazartesi sözleşme imzalanmasının beklendiği ama Trabzonspor'un bu transferi bozduğu kaydedildi. Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcuya Fransızlar'dan daha yüksek bir maaş önerdiği vurgulanırken, oyuncunun da bu noktada kafasının karıştığı ifade edildi. Montpellier'in 30 yaşındaki yıldıza 4 yıllık sözleşme önerdiği ve hafta sonuna kadar cevap beklediği özellikle seslendirildi. 1987 doğumlu ünlü oyuncu, Arsenal'de bir süre oynadıktan sonra Hannover'a kiraya verilmişti.

    İSVİÇRE İLE 67 MAÇA ÇIKTI, 2 GOL ATTI
    Buradan da Hamburg'a kiralanan Johan Djourou, 2014-15 sezonunda bu takımın kadrosuna bonservisiyle birlikte dahil oldu. Geçtiğimiz yıl sözleşmesi sona eren oyuncunun artık bonservisi elinde. Djourou, en iyi sezonu 2011 yılında Arsenal formasıyla yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 67 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde İnter'in 29 yaşındaki ünlü stoperi Medel gündemden tamamen düşmüş olacak.




    Yunus Emre SEL
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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