Djourou bombası

Yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalarını tam gaz sürdürenilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar'ın dünyaca ünlü gazetesi, Trabzonspor'unile sözleşmesi biten Fildişi asıllı İsviçreli stoper'ya teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde, Fransız takımı'in bir süredir görüştüğü serbest statüdeki oyuncuyla pazartesi sözleşme imzalanmasının beklendiği ama Trabzonspor'un bu transferi bozduğu kaydedildi.tecrübeli futbolcuya Fransızlar'danvurgulanırken, oyuncunun da bu noktada kafasının karıştığı ifade edildi.'in 30 yaşındaki yıldıza 4 yıllık sözleşme önerdiği ve hafta sonuna kadar cevap beklediği özellikle seslendirildi. 1987 doğumlu ünlü oyuncu,'de bir süre oynadıktan sonra Hannover'a kiraya verilmişti.Buradan da Hamburg'a kiralanan2014-15 sezonunda bu takımınkadrosuna bonservisiyle birlikte dahiloldu. Geçtiğimiz yıl sözleşmesi sona erenoyuncunun artık bonservisi elinde.en iyi sezonu 2011 yılındaformasıylayaşamıştı. Tecrübeli futbolcu,ile çıktığı 67 maçta rakip fileleri 2 kezsarstı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde'in29 yaşındaki ünlü stoperi Medel gündemdentamamen düşmüş olacak.