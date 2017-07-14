Bir transfer daha yolda

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Bülbüloğlu, "Yusuf Yazıcı dünya yıldızı. Onunla ilgili önemli planlarımızı var. Kucka gibi önemli bir oyuncu aldık. Kucka ve Kamil Ahmet geldi, herkes güzel bir Trabzonspor izleyecektir. Bir futbolcu transferi daha yapacağız. Çalışıyoruz" dedi.