 Aferin Onur, Sağol hocam – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Aferin Onur, Sağol hocam

    Aferin Onur, Sağol hocam

    , idman önceleri kaptan Onur ile birçok kez özel görüşerek durum değerlendirmesi yapıyor.

    Yanal'ın Onur'la, gelecek sezonki oyun planı üzerine fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Kaptanın kamp performansından da memnun olan tecrübeli hoca, "Genç kalecilere ve diğer oyunculara iyi örnek oluyorsun" dedi. Onur'un da Yanal'a, yaklaşımı nedeniyle teşekkür ettiği ve daha fazla sorumluluk alacağını dile getirdiği öğrenildi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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