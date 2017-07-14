Aferin Onur, Sağol hocam

Ersun Yanal, idman önceleri kaptan Onur ile birçok kez özel görüşerek durum değerlendirmesi yapıyor.

Yanal'ın Onur'la, gelecek sezonki oyun planı üzerine fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Kaptanın kamp performansından da memnun olan tecrübeli hoca, "Genç kalecilere ve diğer oyunculara iyi örnek oluyorsun" dedi. Onur'un da Yanal'a, yaklaşımı nedeniyle teşekkür ettiği ve daha fazla sorumluluk alacağını dile getirdiği öğrenildi.