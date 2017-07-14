 Aerobik koşu yaptılar N’Doye takıma döndü – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Aerobik koşu yaptılar N’Doye takıma döndü

    Aerobik koşu yaptılar N’Doye takıma döndü

    Macaristan'da kamp yapan , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Budapeşte'nin Telki kasabasındaki sahada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde aerobik koşu yaptı. İdmana kondisyon salonunda özel bir program dahilinde çalışan Durica, Abdülkadir Ömür, Onur, Esteban ve Olcay katılmadı. "Tromboze Hemoroid" tanısıyla operasyon geçiren N'Doye, takımla çalışmaya başladı. Bordo-mavili futbolcu, 4 gün aradan sonra takımla antrenmana çıktı.

    PEREİRA VE MAS AYRILMAZ İKİLİ
    'da geçen sezon devre arasında transfer edilen Portekizli Joao Pereira ile Arjantinli Mas, ayrılmaz ikili olarak dikkati çekiyor. Geçen sezon aynı dönemlerde gelen oyuncular, hem saha içinde hem saha dışında sık sık şakalaşıyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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