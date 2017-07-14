Aerobik koşu yaptılar N’Doye takıma döndü
Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
PEREİRA VE MAS AYRILMAZ İKİLİ
Trabzonspor'da geçen sezon devre arasında transfer edilen Portekizli Joao Pereira ile Arjantinli Mas, ayrılmaz ikili olarak dikkati çekiyor. Geçen sezon aynı dönemlerde gelen oyuncular, hem saha içinde hem saha dışında sık sık şakalaşıyor.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:04
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
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Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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