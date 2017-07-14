3 oyuncu için 3 kulüp sırada
Karadeniz ekibinin maliyetleri nedeniyle göndermeye sıcak baktığı 3 isme talip çıktı...
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:56
-
İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
-
Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
-
Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
3 oyuncu için 3 kulüp sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.