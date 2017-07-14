 3 oyuncu için 3 kulüp sırada – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    3 oyuncu için 3 kulüp sırada

    3 oyuncu için 3 kulüp sırada

    Karadeniz ekibinin maliyetleri nedeniyle göndermeye sıcak baktığı 3 isme talip çıktı...

    N'Doye'a Kopenhag, Aykut Demir'e Konyaspor ve Göztepe, İbanez'e de Yeni Malatya kanca attı. İbanez'e Sırbistan ve Arjantin'den de teklifler var. Bordo-mavili yönetim, N'Doye için teknik direktör Ersun Yanal'ın görüşünü alacak. Diğer iki isim ise uygun bir para önerilmesi halinde hemen gönderilebilir.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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