Yolcu listesi hazır
Trabzonspor’un maliyetleri nedeniyle göndermeye sıcak baktığı 3 isme talip çıktı N’Doye’a Kopenhag, Aykut Demir’e Konyaspor, İbanez’e Yeni Malatya kanca attı.
Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen isimler bu 3 futbolcu ile sınırlı değil. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Yusuf Erdoğan için de kısa süre içinde gelişme olması bekleniyor. Ersun Yanal'ın fazla forma vermediği Yusuf, siyah-beyazlı ekibe gitmeye sıcak bakıyor. Aytaç Kara'nın da adı Osmanlıspor ile anılıyor.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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