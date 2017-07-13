 Yolcu listesi hazır – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yolcu listesi hazır

    Yolcu listesi hazır

    ’un maliyetleri nedeniyle göndermeye sıcak baktığı 3 isme talip çıktı N’Doye’a Kopenhag, Aykut Demir’e Konyaspor, İbanez’e Yeni Malatya kanca attı.

    Bordo-mavililerde teklif gelmesi halinde gönderilecek isimlere talip çıktı. Yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarılmaya sıcak bakılan Dame N'Doye'a eski kulübü Kopenhag kanca attı. , Danimarka ekibinden resmi teklif bekliyor. Kadroda düşünülmeyen Aykut Demir'e Atiker Konyaspor talip oldou. Aykut gibi kamp kadrosunda yer almayan İbanez'i de Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor istiyor. İbanez'e Sırbistan ve Arjantin'den de teklifler var. Bordo-mavili yönetim bu tekliflere sıcak bakarken N'Doye için teknik direktör Ersun Yanal'ın görüşünü alacak.

    Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen isimler bu 3 futbolcu ile sınırlı değil. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Yusuf Erdoğan için de kısa süre içinde gelişme olması bekleniyor. Ersun Yanal'ın fazla forma vermediği Yusuf, siyah-beyazlı ekibe gitmeye sıcak bakıyor. Aytaç Kara'nın da adı Osmanlıspor ile anılıyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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