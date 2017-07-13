 Transferler güç verdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Transferler güç verdi

    Transferler güç verdi

    Hava serin, saha güzel, kamp neşeli...

    'un Macaristan'ın Telki kasabasında yaptığı kamp bu üç kelime ile özetlenebilir aslında. Oldukça güzel bir ortamda, serin bir havada, neşeli bir şekilde devam ediyor Macaristan kampı. Geride kalan 10 gün içerisinde çok ciddi bir sakatlığın yaşanmaması ve üç yeni transferin kampa katılması da ayrı mutluluk verici bir durum.



    EĞLENDİRİRKEN YORUYOR HOCA
    Bazen günde üç, bazen ise iki antrenmanla yoğun bir tempoda hazırlanıyor bordo-mavililer yeni sezona. Olcay'ın "Son yıllarda bu tempoda hiç çalışmadım" sözleriyle kampın ne denli yoğun ve yüksek bir tempoda geçtiğini anlatabiliriz. Tabiri caizse teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları eğlendirirken yoruyor, yoruyorken de kendi kafasındaki düşünceleri onların kafasına aktarmaya çalışıyor.



    ESPRİ MAKİNESİ JOAO PEREİRA
    Kampın şu ana kadar geri kalan bölümünde Joao Pereira kampın neşe kaynağı, Onur, Olcay ve Durica ağabeyleri, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Castillo ise en çalışkan isimleri olarak dikkat çekti. Kısacası geride kalan 10 gün için her şey güzel geçti demek yerindedir. Şimdi gözler gecesini gündüzüne katarak takımın eksik noktalarına takviye yapmaya çalışan yönetimde.


    KAMP GÜNLÜĞÜ / YUNUS EMRE SEL
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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