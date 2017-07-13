Transferler güç verdi
Hava serin, saha güzel, kamp neşeli...
EĞLENDİRİRKEN YORUYOR HOCA
Bazen günde üç, bazen ise iki antrenmanla yoğun bir tempoda hazırlanıyor bordo-mavililer yeni sezona. Olcay'ın "Son yıllarda bu tempoda hiç çalışmadım" sözleriyle kampın ne denli yoğun ve yüksek bir tempoda geçtiğini anlatabiliriz. Tabiri caizse teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları eğlendirirken yoruyor, yoruyorken de kendi kafasındaki düşünceleri onların kafasına aktarmaya çalışıyor.
ESPRİ MAKİNESİ JOAO PEREİRA
Kampın şu ana kadar geri kalan bölümünde Joao Pereira kampın neşe kaynağı, Onur, Olcay ve Durica ağabeyleri, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Castillo ise en çalışkan isimleri olarak dikkat çekti. Kısacası geride kalan 10 gün için her şey güzel geçti demek yerindedir. Şimdi gözler gecesini gündüzüne katarak takımın eksik noktalarına takviye yapmaya çalışan yönetimde.
KAMP GÜNLÜĞÜ / YUNUS EMRE SEL
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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